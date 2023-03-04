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«Плюс один Тарасов»: рэпер T-Killah впервые стал отцом

Евгений Жуков
Общество
«Плюс один Тарасов»: рэпер T-Killah впервые стал отцом
Фото: Скриншот видео с YouTube канала T-killah

Российский рэп-исполнитель Александр Тарасов, более известный широкой публике под псевдонимом T-Killah, сообщил о пополнении в семье. Его супруга, блогерша Мария Белова, родила сына.

Музыкант с нетерпением ждал этого события и регулярно публиковал в своих социальных сетях фотографии беременной жены. Тарасов привык делиться с поклонниками разными событиями из своей жизни, поэтому не изменил своему правилу и на этот раз.

Так, рэпер опубликовал снимок, где он держит на руках новорожденного ребенка и смотрит на него любящим взглядом. Мужчина подписал фото очень кратко: «03.03.2023 плюс один Тарасов».

Пара поженилась в 2019 году. На протяжении нескольких лет они не могли зачать ребенка, поэтому обращались с данной проблемой к специалистам.

В начале февраля стало известно, что музыкальный продюсер Пашу (Павел Курьянов) и певица Ханна (Анна Иванова) стали родителями во второй раз. Пользователи Сети осыпали артистку и генерального директора компании Black Star поздравлениями и пожеланиями здоровья ребенку.

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