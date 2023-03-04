Автомобиль совершил наезд на велосипедиста на Ярославской улице

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ярославская улица дом 8 Карта всех событий

На Ярославской улице, в районе дома № 8, легковой автомобиль совершил наезд на велосипедиста. Об этом в субботу, 4 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В настоящее время на месте происшествия работают профильные специалисты оперативных служб города. Все обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение транспорта в районе ДТП не затруднено, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

28 февраля еще одно ДТП с участием автомобиля и пешехода произошло на улице Менжинского. Человек переходил дорогу в неположенном месте. Из-за инцидента движение в сторону Енисейской улицы осуществлялось по двум полосам из трех.