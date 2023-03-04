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«Странный проект»: Безруков оценил сериал о рок-группе «Король и Шут»

Евгений Жуков
Общество
«Странный проект»: Безруков оценил сериал о рок-группе «Король и Шут»
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Российский актер Сергей Безруков прокомментировал выход нового сериала «Король и Шут», премьера которого состоялась 2 марта.

— Неожиданный и по-хорошему странный проект. Начиная от идеи снять сериал об этой панк-группе и заканчивая воплощением: мы в прямом смысле попадаем внутрь песен «КиШа», путешествуя по сказочному миру. Удивило, — написал артист в своем Telegram-канале.

Кроме этого, Безруков позитивно отметил тот факт, что современные создатели и площадки не боятся экспериментировать над проектами. Сам актер помимо своей основной деятельности выступает с рок-группой «Крестный папа».

В России вышел на экраны сериал «Король и Шут». Биографическая картина оригинальным образом рассказывает историю легендарной панк-группы. «Вечерняя Москва» разбиралась, что представляет собой новый сериал, кому он будет интересен и получит ли признание широкой публики.

Сериал покажет историю культовой группы с конца 1980-х до ухода из жизни фронтмена музыкального объединения Михаила Горшенева в 2013 году.

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