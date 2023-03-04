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Тарасову отстранили от комментирования фигурного катания на Первом канале из-за критики судейства

Юлия Курганова
Спорт
Тарасову отстранили от комментирования фигурного катания на Первом канале из-за критики судейства
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову отстранили от комментирования финала Гран-при России по фигурному катанию руководство Первого канала из-за критики судейства. Об этом она сообщила в субботу, 4 марта.

В пятницу, 3 марта, тренер назвала судейство фигуристок в финале юниорского Гран-при непрофессиональным и безобразным.

— Меня ничего не волнует, кроме справедливости, так не годится судить, как вчера. Будь это Евгений Плющенко или кто-либо другой, я за справедливость в судействе. Мы не можем мотивировать детей. Судьи у нас важные, но не понимают, что делают, они как выученные воры — все знают, и их тяжело поймать. Я поэтому и не комментирую. Глава дирекции спортивного вещания Первого канала Ольга Черносвитова позвонила мне и сказала, что я не комментирую. Ей не нужны на Первом канале никакие скандалы, — цитирует Тарасову ТАСС.

Финал Гран-при России по фигурному катанию проходит с 3 по 5 марта в Санкт-Петербурге.

Фигуристу Евгению Плющенко ошибочно приписали идею о смене гражданства для юных спортсменов. Об этом «Вечерней Москве» заявила депутат Государственной думы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

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