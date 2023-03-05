«Ядовитая ведьма»: журналистка Робертс резко высказалась о фон дер Ляйен

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Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен необходимо ответить за свои слова о «российской агрессии». Об этом заявила журналистка и стендап-комик из Великобритании Эби Робертс.

Фон дер Ляйен на странице в социальной сети Twitter разместила заявление о том, что «гордится принятием соглашения о создании международного центра судебного преследования», который направлен на осуждение Российской Федерации за специальную операцию на Украине.

— Утопись в море, ты, ядовитая глобалистская ведьма, — написала журналистка в ответ на этот пост в Twitter.

Соединенные Штаты и Евросоюз приступили к разработке в отношении РФ санкций, которые связаны с ситуацией на Украине, еще в декабре 2021 года. Об этом 18 февраля сообщила Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности. Она напомнила, что США начали обвинять Россию еще до начала специальной военной операции. В связи с этим ЕС надеялся, что подобный исход событий не случится, но альянс все равно решил заранее подготовиться.