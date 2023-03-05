Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Переводчик ФК «Локомотив» Сасиев умер на 48-м году жизни

Юлия Курганова
Общество
Переводчик ФК «Локомотив» Сасиев умер на 48-м году жизни
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Переводчик столичного футбольного клуба «Локомотив» Мурат Сасиев скончался на 48-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом в субботу, 4 марта, сообщили на официальном сайте команды.

— Мурат много лет работал в клубе, был настоящим профессионалом, знатоком своего дела. Многие игроки и коллеги называли его душой команды за отзывчивость и доброту. Он всегда был готов прийти на помощь, в любой трудной ситуации, — сказано в сообщении.

Футбольный клуб выразил соболезнования родным и близким Сасиева и пообещал, что окажет им необходимую помощь и поддержку.

Отмечается, что переводчик ушел из жизни во время матча 18-го тура РПЛ между командами «Локомотив» и «Ростов». Он не был на игре, а остался в Москве. Журналист Иван Карпов рассказал, что Сасиеву врачи делали операцию на сердце, передает «Комсомольская правда».

Сасиев работал в ФК «Локомотив» с 2016 года. До этого он сотрудничал с «Аланией», «Анжи» и «Ростовом». Переводчик знал немецкий, итальянский, португальский, французский, английский, испанский языки.

ФК «Локомотив» Смерть
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ксения Муравьева
Ксения Муравьева

8 Марта близко-близко: День солидарности женщин за равные права стал фестивалем женской красоты

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Число туристов продолжит расти: чем Москва привлекает путешественников

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Халява заканчивается: Зеленскому пора задуматься о распродаже остатков самостийной родины

Александр Лосото
Александр Лосото

Хватит быть иждивенцами: после зимнего перерыва возобновился чемпионат России по футболу

Сергей Конахевич
Сергей Конахевич

Бережно храним историю: район Южное Тушино богат на самые разные необычные объекты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост. Как нам обустроить свою жизнь

Петр Шепотинник
Петр Шепотинник

Кино должно идти по новому пути: в Москве открывается кинофестиваль «Дух огня»

Все мнения
О проекте