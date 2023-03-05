Переводчик ФК «Локомотив» Сасиев умер на 48-м году жизни

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Переводчик столичного футбольного клуба «Локомотив» Мурат Сасиев скончался на 48-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом в субботу, 4 марта, сообщили на официальном сайте команды.

— Мурат много лет работал в клубе, был настоящим профессионалом, знатоком своего дела. Многие игроки и коллеги называли его душой команды за отзывчивость и доброту. Он всегда был готов прийти на помощь, в любой трудной ситуации, — сказано в сообщении.

Футбольный клуб выразил соболезнования родным и близким Сасиева и пообещал, что окажет им необходимую помощь и поддержку.

Отмечается, что переводчик ушел из жизни во время матча 18-го тура РПЛ между командами «Локомотив» и «Ростов». Он не был на игре, а остался в Москве. Журналист Иван Карпов рассказал, что Сасиеву врачи делали операцию на сердце, передает «Комсомольская правда».

Сасиев работал в ФК «Локомотив» с 2016 года. До этого он сотрудничал с «Аланией», «Анжи» и «Ростовом». Переводчик знал немецкий, итальянский, португальский, французский, английский, испанский языки.