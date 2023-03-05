Ефимов: Город представил инвесторам пять исторических зданий под открытие гостиниц

Фото: пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

В Москве состоялось роуд-шоу, в рамках которого инвесторам представили пять зданий, где можно будет открыть гостиницы по концессионному договору или по результатам аукциона в рамках программы «рубль за квадратный метр в год». Об этом в воскресенье, 5 марта, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Три свободных здания общей площадью свыше двух тысяч квадратных метров можно будет реконструировать для создания гостиничной сети в рамках концессионного соглашения с городом. Там появится более 90 номеров, — сообщил представитель мэрии.

Он также добавил, что работать над проектом будет тот инвестор, которого определят по результатам открытого конкурса. Заявки на участие принимаются до 27 марта.

По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, помимо реконструкции, победитель аукциона оснастит объекты новым оборудованием, инвентарем и мебелью, а также будет поддерживать здание в надлежащем состоянии. Соглашение будет подписано с инвестором на 49 лет.

Одним из таких объектов стало здание 1917 года постройки, расположенное на Киевской улице вблизи одноименной станции Московского метрополитена в районе Дорогомилово.

В конце прошлого месяца Владимир Ефимов сообщил, что в Южнопортовом районе столицы на торги выставлен по программе льготной аренды «рубль за квадратный метр в год» дом купца Виноградова. В здании почти полностью сохранилась декоративная отделка.