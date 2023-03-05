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Более 100 тысяч приемов провели за эту зиму в государственных ветклиниках столицы

Виктория Родимкина
Город
Более 100 тысяч приемов провели за эту зиму в государственных ветклиниках столицы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За этот зимний период в государственных ветеринарных клиниках столицы специалисты провели свыше 100 тысяч приемов. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комитета ветеринарии.

По данным пресс-службы, разного рода услуги питомцы могут получить в 26 клиниках города. На данный момент число услуг превышает 180.

— Для того чтобы москвичи могли планировать визит со своим питомцем к ветеринарному врачу заранее, на портале mos.ru работает сервис онлайн-записи. Также владельцы домашних животных могут обратиться в круглосуточный контакт-центр, — говорится в сообщении.

Так, наиболее популярными остаются разные терапевтические услуги. За три месяца их предоставили свыше 98 тысяч раз. Помимо этого, специалисты проводят лабораторные и диагностические исследования, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Маленькому столичному приюту для животных нужна помощь. На сегодняшний день в нем живут более двадцати бездомных кошек, каждая из которых мечтает найти своего человека. «Вечерняя Москва» рассказывает о маленьком приюте и его мурлыкающих обитателях, которые ищут дом.

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