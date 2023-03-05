Мастер-классы по мыловарению пройдут на природных территориях Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

На природных территориях и в экоцентрах Москвы с 7 по 12 марта пройдет более 20 мастер-классов, посвященных 8 Марта, под общим названием «Природа празднует Международный женский день». Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Так, Мосприрода приглашает на занятия по мыловарению. Принять участие в мастер-классах можно будет, например, в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино», в экоцентрах «Скворечник», «Пчеловодство», «Битцевский лес», «Лесная сказка», «Конный двор».

Каждый участник под руководством специалистов изготовит эксклюзивный кусочек мыла, выбрав для него цветовую гамму и форму: цветок розы, ананас, лепесток или листок дерева.

Также на занятия можно приносить и свои формочки — кулинарные, детские или в виде животных, передает официальный сайт мэра Москвы.

При выборе подарка на 8 Марта многие мужчины совершают ошибки. К примеру, дарят своим избранницам вместо классических пышных букетов набор ножей, чего ни в коем случае нельзя делать. Такой подарок никакого добра не сулит, а может даже навредить женщине, предупреждают эзотерики. Какие еще предметы лучше не вручать девушкам в Международный женский день, «Вечерняя Москва» узнала у экстрасенса Дарьи Мироновой.