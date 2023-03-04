Это опасно: экстрасенс назвала пять подарков, которые разрушат ваши отношения

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При выборе подарка на 8 Марта многие мужчины совершают ошибки. К примеру, дарят своим избранницам вместо классических пышных букетов набор ножей, чего ни в коем случае нельзя делать. Такой подарок никакого добра не сулит, а может даже навредить женщине, предупреждают эзотерики. Какие еще предметы лучше не вручать девушкам в Международный женский день, «Вечерняя Москва» узнала у экстрасенса Дарьи Мироновой.

Острые предметы

По словам Мироновой, некоторые мужчины считают, что экзотический клинок, кинжал или целый набор ножей — вещи, которые непременно пригодятся дамам в хозяйстве.

— Нет и еще раз нет! Ножи, вилки, ложки — все это признак дурного тона. Более того, такие кухонные предметы сулят ссору и разрыв любых отношений, — сказала экстрасенс.

Именно по этой причине утварь подобного назначения не рекомендуется дарить в принципе, продолжила Дарья.

Зеркала

Зеркало — это мистический предмет, и каждый человек должен покупать его самостоятельно. В качестве презента преподносить его нельзя, предупредила ясновидящая.

— Зеркала приведут к измене и дальнейшему расставанию, — добавила спикер.

Вы даже не заметите, как быстро разрушатся ваши отношения после такого подарка, подчеркнула она.

Часы

Также не стоит дарить часы, так как вы тем самым запустите «таймер» до расставания с человеком.

— Часы — это предмет, который каждый человек должен сам себе покупать. Даже своему ребенку нельзя покупать их. Даря «время», вы вносите разрушение в жизнь человека, теряются гармония и баланс. Лучше вместо часов подарить свежий букет весенних цветов. От такого подарка куда больше пользы, — сказала экстрасенс.

Платки

Платок, врученный в качестве подарка, привлечет беды и несчастья.

— Чаще всего платки используют для вытирания слез, — говорит эксперт. — И если кто-то получает в подарок платок, считается, что он будет много плакать.

Если вы не хотите, чтобы ваша избранница лила слезы, стоит лучше подумать над выбором презента.

Не разбираешься — не бери

Еще одной ошибкой является подбор тех подарков, в которых вы не разбираетесь.

— Например, вы ничего не смыслите в парфюмерии, выбираете дорогие и популярные духи, вручаете их, а даме они не подходят по энергетике. В итоге вам обидно, а девушка расстроена, — отметила Миронова. — Конечно, избранница вряд ли даст понять, что ей не нравится подарок, но чуткий мужчина заметит, что леди не в восторге.

Экстрасенс уточнила, что духи по сей день являются самым популярным подарком на 8 Марта, но и самым неправильным, так как у каждого свое восприятие ароматов.