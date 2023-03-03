Я подарил ей ремень: Юрий Лоза рассказал о самых нелепых подарках супруге на 8 Марта

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Лучший подарок, который можно преподнести даме на 8 Марта, — это тот, о котором она мечтает. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал певец и музыкант Юрий Лоза.

Автор знаменитых шлягеров признался, что ему часто случалось дарить супруге вещи, которые ей приходились не по душе.

— Помню, однажды накануне 8 Марта я впервые выехал в Германию. Устроил шопинг и купил супруге целую гору нарядов — от жакетов до юбок. В итоге из всего приобретенного ей подошел лишь ремень. Это к вопросу о том, что дарить. Лучше напрямую спросить: «Дорогая, что ты хочешь? Какой подарок ты от меня ждешь? О чем мечтаешь?». Не стесняйтесь, лучше узнать и подарить желаемое, чем потом краснеть и просить прощения, — сказал Лоза.

Он напомнил, что про подарки к Международному женскому дню народом сложено неисчислимое количество легенд и анекдотов.

Жена спрашивает мужа:

— Дорогой, а ты купил мне уже подарок на 8 Марта?

— Да, конечно, давно!

— А если он мне не понравится?

— Ничего страшного, отдашь мне, я давно хотел такой спиннер».

Чтобы не возникло такой комичной ситуации, нужно при выборе подарка отдавать предпочтение не своим желаниям, а мечтам второй половины, заключил собеседник «ВМ».