Метеоролог Позднякова рассказала, какая погода ждет москвичей 8 марта

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

8 марта в этом году в Москве будет довольно теплым днем. Столбики термометров в столице могут подняться даже выше нуля. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, характер погоды будет соответствовать климатическим нормам.

— 8 марта будет облачно с прояснениями. Мы ждем, что днем в Москве максимальная температура будет порядка минус 1 — плюс 1 градуса, по области не исключены слабоотрицательные значения в минус 2–3 градуса, — рассказала метеоролог.

Как отметила эксперт, 8 марта в столице ожидается юго-западный ветер 5–10 метров в секунду. В целом погода будет довольно комфортной, подчеркнула собеседница «ВМ».

При этом в последние годы на 8 Марта бывала и более теплая погода, заметила метеоролог.

— Конечно, кто-то может вспомнить 2020 год, когда у нас практически не было снега и температура была чуть ли не 8 градусов тепла. Но такое случается далеко не каждый год. В этом году мы будем соответствовать климату, — заключила специалист.