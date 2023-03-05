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Около четырех тысяч мероприятий прошло в экоцентре «Цветоводство» с момента открытия

Евгений Белоусов
Город
Около четырех тысяч мероприятий прошло в экоцентре «Цветоводство» с момента открытия
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

За два года с момента открытия экоцентра «Цветоводство» на ВДНХ в нем прошло около четырех тысяч мероприятий. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— За два года специалисты ГПБУ «Мосприрода» разработали 50 программ — экскурсии и квесты, мастер-классы, квизы, викторины, концерты, лекции, игротеки, кинопоказы, выставки и ландшафтные фестивали, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Настоящей визитной карточкой «цветочного» экоцентра стали концерты «Джаз в цвету». А при сотрудничестве с Главным ботаническим садом имени Н. В. Цицина Российской академии наук на территории «Цветоводства» проводятся выставки редчайших сортов декоративных растений.

Также в экоцентре часто проходят встречи-беседы с кураторами выставок, российскими академиками, агрономами, селекционерами и ландшафтными дизайнерами, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

На ВДНХ запустили программу «Семейный путеводитель по ВДНХ» для детей и их родителей. Инициатива разработана в рамках культурно-просветительского проекта «Знание. ВДНХ». Пилотный выпуск путеводителя посвящен естественным наукам. Семьи могут посетить центр «Космонавтика и авиация», павильон «Нефть», экоцентры «Пчеловодство» и «Цветоводство» и многие другие места.

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