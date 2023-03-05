Собянин рассказал о социальной адаптации подопечных социальных домов в центрах госуслуг
Вот уже два года подопечные социальных домов с ментальными особенностями работают в центрах госуслуг. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Проект дает возможность людям с ментальными особенностями лучше адаптироваться, научиться организовывать свой день и общаться. В офисах «Мои документы» почти 90 таких сотрудников консультируют, заполняют журналы приема-передачи документов, занимаются архивом и делают многое другое, — рассказал глава города.
Каждому такому сотруднику на всех этапах помогают сотрудники-наставники, прошедшие специальные тренинги. Также центры госуслуг регулярно проводят собеседования и трудоустраивают жителей столичных социальных домов, которые могут и хотят работать, написал мэр в своем Telegram-канале.
В феврале Собянин заявил, что проекту «Искренний сервис» в центрах госуслуг Москвы исполнилось пять лет. По его словам, спустя некоторое время проект начал свое развитие в других городских службах. На сегодняшний день почти 1,5 тысячи администраторов работают в поликлиниках, а также создают дружелюбную и комфортную атмосферу для пациентов.