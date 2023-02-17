Собянин поздравил сотрудников МФЦ с 5-летием проекта «Искренний сервис»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Проекту «Искренний сервис» в центрах госуслуг Москвы исполнилось пять лет. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Проект начинался в столичных центрах «Мои Документы». «Искренний сервис» — это не просто оформление госуслуги, но прежде всего внимательное отношение к посетителю, — отметил он.

Глава города добавил, что спустя некоторое время проект начал свое развитие и в других городских службах. На сегодняшний день почти 1,5 тысячи администраторов работают в поликлиниках, а также создают дружелюбную и комфортную атмосферу для пациентов, написал Собянин в Telegram-канале.

27 января сенатор РФ — представитель Мосгордумы в Совете Федерации РФ Инна Святенко заявила, что в центры «Мои Документы» уже давно действуют практики и инновационные подходы к социальным услугам. Такая инициатива должна распространиться и на другие направления города. Она добавила, что такой стандарт уже хорошо зарекомендовал себя в работе многофункциональных центров (МФЦ). Внедренные мэром Москвы Сергеем Собяниным стандарты искреннего сервиса необходимо использовать шире, поделилась сенатор.