Инна Святенко: Искренний сервис как инновационный подход к соцуслугам важно внедрять в другие сферы

Фото: Пресс-служба Совфеда

В центры «Мои Документы» уже давно действуют практики и инновационные подходы к социальным услугам. Такая инициатива должна распространиться и на другие направления города. Об этом в пятницу, 27 января, заявила сенатор РФ — представитель Мосгордумы в Совете Федерации РФ Инна Святенко.

По ее словам, для специалиста в сфере услуг остаются важными разные навыки, которые позволяют предоставлять качественную помощь гражданам.

— И для того, чтобы эти навыки стали стандартом, нужно куда больше — с одной стороны должна функционировать система обучения этим навыкам, с другой — должен быть контроль, качество работы с людьми должно быть критерием оценки эффективности работы коллектива организации, — пояснила она.

Она добавила, что такой стандарт уже хорошо зарекомендовал себя в работе многофункциональных центров (МФЦ). Внедренные мэром Москвы Сергеем Собяниным стандарты искреннего сервиса необходимо использовать шире, поделилась сенатор.

В частности, их необходимо распространить на здравоохранение и медицинские учреждения, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Накануне старший специалист центра госуслуг района Марьино Кристина Скворцова рассказала «Вечерней Москве», что сотрудники МФЦ готовы выполнять даже не полагающиеся им задачи, чтобы горожане чувствовали себя максимально комфортно. По ее словам, в один момент девочка начала плакать, так как боялась, что не сможет выполнить задание. Скворцова не растерялась и быстро показала, как правильно и аккуратно обводить ноты.

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