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Продюсер Дворцов: Пугачева нашла покупателя замка за миллиард рублей

Евгений Белоусов
Общество
Продюсер Дворцов: Пугачева нашла покупателя замка за миллиард рублей
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Народная артистка СССР, певица Алла Пугачева нашла покупателя замка в деревне Грязь после одной сорванной сделки. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщил продюсер Сергей Дворцов.

— Тогда покупателем дома выступал известный бизнесмен, имя не буду называть. Он уже внес залог за замок, но попросил скидку — Пугачева не уступила, так и разошлись, — поделился он.

По словам Дворцова, Примадонна все-таки смогла найти покупателя и уже договорилась о цене. Знаменитый подмосковный замок будет продан новому владельцу за миллиард рублей, передает слова продюсера kp.ru.

Недавно ряд СМИ сообщил, что Пугачева в Израиле была ограблена. Ущерб певицы якобы оценивается в 38 миллионов рублей.

Алла Пугачева еще с мая планирует продать свой загородный дом в деревне Грязь. Согласно различным источникам, певица с мужем вложили в этот особняк около миллиарда рублей и при продаже хотят получить равную вложенной сумму. Ипотечный брокер Дмитрий Ракута объяснил «Вечерней Москве», почему дом не удастся продать за эти деньги.

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