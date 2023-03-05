Музей Победы подготовил онлайн-программу к Международному женскому дню

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В Музее Победы в Международный женский день, 8 Марта, пройдет онлайн-программа, посвященная празднику. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщили в пресс-службе учреждения.

Всем желающим предлагается принять участие в викторине «Женщины Великой Победы», состоящей из 25 вопросов. Пользователи смогут проверить свои знания о подвигах, судьбах и открытиях женщин, приближавших Победу.

Кроме того, посетители портала смогут увидеть цикл передач «Люди и судьбы», повествующих о женщинах — героях Великой Отечественной войны.

Экскурсоводы проведут виртуальную экскурсию по выставке «Подвиг Народа», где покажут кадры хроники, а также расскажут о выдающихся представительницах прекрасного пола. Среди них — первая женщина-водолаз Нина Соколова, труженица тыла Евгения Жихарева и молодая разведчица Вера Шапошникова.

Детям предложат поучаствовать в мастер-классах, после которых юные гости смогут сделать своими руками подарок мамам и бабушкам. В свою очередь онлайн-кинотеатр Музея Победы покажет картину «Валентина» режиссера Глеба Панфилова.

В Музее Победы также стартовал «Открытый лекторий», организованный в рамках подготовки к ежегодной акции «Диктант Победы». Первая лекция была посвящена Ржевской битве. Образовательные мероприятия продлятся до 21 апреля.