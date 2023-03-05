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Эксперт Мкртчян предрек пятикратный рост цен на авиабилеты в мае

Евгений Силаев
Общество
Эксперт Мкртчян предрек пятикратный рост цен на авиабилеты в мае
Фото: Unsplash

В мае авиабилеты на рейсы по России могут подорожать в пять раз. Об этом в воскресенье, 5 марта, заявил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

— Никаких распродаж в последний момент, которых люди обычно ждут, в этом году не будет. Будет только повышение цен, — сказал специалист.

По его мнению, весной особым спросом пользуются экскурсионные туры. Некоторые путешественники уже начали планировать поездки на майские праздники.

Из-за этого билеты на направления, пользующиеся высоким спросом, могут резко подорожать. Так, на 6 мая и на вечер 5 мая билеты из Москвы и из всех крупных городов значительно подорожали.

Например, билет из Москвы в Сочи, который стоил три тысячи рублей, стоит уже шесть тысяч, а ближе к концу апреля он будет стоить 15 тысяч.

Подорожание будет примерно пятикратным, чтобы вылететь вечером 5 мая и 9 мая вечером вернуться, цитирует Мкртчяна радио Sputnik.

Эксперт подчеркнул, что в этом году на День Победы выпадает четыре выходных дня. Из-за этого многие туристы планируют экскурсионные туры именно на эти дни, резюмировал Мкртчян.

Страны ЕС свели к минимуму оформление многократных виз для российских граждан, а несколько государств выдвигают невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов, сообщили в МИД. Какие страны Шенгенской зоны все еще принимают россиян и как оформить визу — в материале «Вечерней Москвы».

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