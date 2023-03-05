Инвесторы арендовали в Зеленограде более 17 гектаров земельных участков за 12 лет

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За 12 лет инвесторы арендовали в Зеленоградском административном округе (ЗелАО) более 17 гектаров земельных участков. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— На 16 из них уже возведены здания и постройки площадью 162,9 тысячи квадратных метров, а на 14 еще ведутся работы, — сказал представитель мэрии.

Всего инвесторы получили в распоряжение 30 земельных участков. На них были построены жилье, физкультурные центры, склады и другие объекты.

Благодаря инвесторам в ЗелАО появились 138,4 тысячи квадратных метров жилья и 7,4 тысячи торговых объектов. Также в округе появились склад, гараж, автозаправочная станция и физкультурно-оздоровительный комплекс, передает официальный сайт мэра Москвы.

За 12 лет город выделил 73 земельных участка для возведения объектов инфраструктуры в Зеленограде за счет средств адресной инвестиционной программы.

Общая площадь выделенных участков составила 162,2 гектара. Так, в 9-м микрорайоне Старого Крюкова появились футбольное поле и необходимая инфраструктура для спортсменов.