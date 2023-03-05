Площадь льда вокруг Антарктиды уменьшилась до рекордно низкого уровня

Фото: shutterstock

Площадь ледяного покрова вокруг Антарктиды достигла самого низкого показателя за последние 44 года. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщила британская газета The Guardian.

По информации издания, к 25 февраля 2023 года толщина льда составила там 1,79 миллиона квадратных километров. Этот показатель стал самым низким с 1979 года.

— К концу января мы могли сказать, что это лишь вопрос времени. Это было даже не близко. Мы видим меньше льда повсюду. Это циркумполярное событие, — сказал эксперт по антарктическому морскому льду из Университета Тасмании, доктор Уилл Хоббс.

Издание подчеркивает, что таяние ледников Антарктиды может вызвать повышение уровня мирового океана. Серьезные опасения у экспертов вызывает ледник Туэйтс в море Амундсена: его таяние сможет поднять уровень океана на полметра, передает The Guardian.

Российские ученые обнаружили в Антарктиде керн возрастом более миллиона лет. Примечательно, что образец находился на глубине 3,5 километра.