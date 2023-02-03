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Приметы и советы

Российские ученые обнаружили уникальную находку в Антарктиде

Ирина Игнатенко
Общество
Российские ученые обнаружили уникальную находку в Антарктиде
Фото: pixabay.com

Уникальную находку обнаружили российские ученые в Антарктиде. Они извлекли из ледника керн возрастом более миллиона лет. Он позволит проследить картину климатических изменений на Земле со времен мамонтов.

Отмечается, что образцы льда были обнаружены на глубине более 3,5 километра.

Теперь специалисты смогут узнать, как жила наша планета в таких условиях. Для дальнейшего изучения образцы отправят в Научно-исследовательский институт Санкт-Петербурга, передает ОТР.

Ранее Роскосмос опубликовал фотографию из космоса, на которой показан гигантский отколовшийся айсберг в Антарктиде, передает RT.

Отколовшийся от шельфового ледника Бранта айсберг будет таять несколько лет до полного разрушения. Об этом ранее сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

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