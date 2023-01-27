Российские ученые рассказали, что будет с айсбергом, отколовшимся от Антарктиды

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Отколовшийся от шельфового ледника Бранта айсберг будет таять несколько лет до полного разрушения. Об этом в пятницу, 27 января, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

— Айсберг будет разрушаться в течение нескольких лет, — заявил руководитель Российской антарктической экспедиции ААНИИ Александр Клепиков.

Согласно предварительному прогнозу, айсберг может достаточно длительное время «просидеть на мели» или отправиться «в путешествие» по течениям сначала на запад, а потом на север, сообщает РИА Новости.

Туэйтс, так называемый ледник Судного дня в Антарктиде, может стремительно отступить в ближайшие годы, говорится в исследовании, опубликованном Nature Geoscience. Это может спровоцировать поднятие уровня моря до экстремального. Старший научный сотрудник Института географии РАН, кандидат географических наук Мария Ананичева в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила, насколько опасно это явление, и рассказала о ситуации на территории Западной Антарктиды.