Почти половина родителей старшеклассников в Москве не контролирует траты детей из карманных денег

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Только шесть процентов родителей старшеклассников в Москве выдают ребенку на карманные расходы более трех тысяч рублей в неделю. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Согласно данным, предоставленным «Вечерней Москве», участие в исследовании приняли участие родители детей от 7 до 17 лет из Москвы.

Деньги на карманные расходы дают своим детям 69 процентов родителей младшеклассников и 9 из 10 родителей подростков старше 11 лет.

По мере того, как школьник взрослеет, родители постепенно перестают контролировать его расходы: если за покупками младшеклассниковне следят только 11 процентов родителей, то за тратами 11–14-летних подростков — уже 25 процентов, а за бюджетом старшеклассников — 48 процентов.

При этом 7–10-летним детям чаще всего дают на эти цели до 500 рублей в неделю. Ученикам средней школы 58 процентов родителей дают до 500 рублей в неделю, каждый четвертый — от 500 до 1000.

Наконец, больше всего на карманные расходы получают старшеклассники: по 31 проценту мам и пап дают детям до 500 и от 500 до 1000 рублей, каждый четвертый (26 процентов) — от 1000 до 3000 рублей.

Умение управлять финансами позволяет чувствовать себя в экономической безопасности и уверенно смотреть в будущее. Специалисты семейных центров помогают родителям сформировать в детях рациональное отношение к деньгам. Подробнее об этом рассказал психолог Социально-реабилитационного центра «Возрождение» Александр Шабанов.