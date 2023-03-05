Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Почти половина родителей старшеклассников в Москве не контролирует траты детей из карманных денег

Василий Плиткин
Город
Почти половина родителей старшеклассников в Москве не контролирует траты детей из карманных денег
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Только шесть процентов родителей старшеклассников в Москве выдают ребенку на карманные расходы более трех тысяч рублей в неделю. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Согласно данным, предоставленным «Вечерней Москве», участие в исследовании приняли участие родители детей от 7 до 17 лет из Москвы.

Деньги на карманные расходы дают своим детям 69 процентов родителей младшеклассников и 9 из 10 родителей подростков старше 11 лет.

По мере того, как школьник взрослеет, родители постепенно перестают контролировать его расходы: если за покупками младшеклассниковне следят только 11 процентов родителей, то за тратами 11–14-летних подростков — уже 25 процентов, а за бюджетом старшеклассников — 48 процентов.

При этом 7–10-летним детям чаще всего дают на эти цели до 500 рублей в неделю. Ученикам средней школы 58 процентов родителей дают до 500 рублей в неделю, каждый четвертый — от 500 до 1000.

Наконец, больше всего на карманные расходы получают старшеклассники: по 31 проценту мам и пап дают детям до 500 и от 500 до 1000 рублей, каждый четвертый (26 процентов) — от 1000 до 3000 рублей.

Умение управлять финансами позволяет чувствовать себя в экономической безопасности и уверенно смотреть в будущее. Специалисты семейных центров помогают родителям сформировать в детях рациональное отношение к деньгам. Подробнее об этом рассказал психолог Социально-реабилитационного центра «Возрождение» Александр Шабанов.

Исследования Москва Дети Деньги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Автомобиль нужен все меньше: в Москве в 2022 году впервые в истории снизилось количество машин

Ксения Муравьева
Ксения Муравьева

8 Марта близко-близко: День солидарности женщин за равные права стал фестивалем женской красоты

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Число туристов продолжит расти: чем Москва привлекает путешественников

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Халява заканчивается: Зеленскому пора задуматься о распродаже остатков самостийной родины

Александр Лосото
Александр Лосото

Хватит быть иждивенцами: после зимнего перерыва возобновился чемпионат России по футболу

Сергей Конахевич
Сергей Конахевич

Бережно храним историю: район Южное Тушино богат на самые разные необычные объекты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост. Как нам обустроить свою жизнь

Все мнения
О проекте