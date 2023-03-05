Телеведущий Соловьев попал под обстрел во время поездки в ДНР

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Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что попал под обстрел во время посещения позиций армии России под Угледаром в ДНР.

— По населенному пункту, где проходила наша встреча, началась интенсивная артиллерийская стрельба. Но ничего, все обошлось. Думаю, военная контрразведка разберется, откуда враг узнал о наших перемещениях, — сказал журналист.

В момент удара он находился в расположении 155-й бригады морской пехоты Вооруженных сил России, пояснил Соловьев в эфире собственной программы на телеканале «Россия 1».

В конце января телеведущий Борис Корчевников сообщил, что адвокат Павел Астахов и певец Алексей Поддубный, известный под псевдонимом Джанго, попали под минометный обстрел во время гуманитарной миссии у Иверского монастыря в Донецке.

Известно, что Астахов и Поддубный находились на территории монастыря и несли вещи к его входу. В один момент они услышали звуки разорвавшегося снаряда.