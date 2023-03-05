YouTube заблокировал каналы пранкеров Лексуса и Вована

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Несколько YouTube-каналов пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова, известных под псевдонимами Лексус и Вован, были заблокированы платформой.

— Где-то с лета работал канал, где мы пранки для зарубежной аудитории выкладывали, неофициально можно сказать. Его заблокировали и заблокировали наш канал «Шоу ВиЛ». Шоу Вована и Лексуса, которое мы делаем на RuTube и на YouTube выкладываем для удобства зрителей, — сказал Кузнецов.

Помимо этого, был удален новостной канал «Телега онлайн» коллег Столярова и Кузнецова, передает ТАСС. По мнению Кузнецова, причиной блокировок могло стать видео с бывшим главой МИД Великобритании Уильямом Хейгом, опубликованное 1 марта.

В нем пранкеры позвонили Хейгу от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко и узнали о внутренней обстановке в британском правительстве. В частности, Хейг признался, что обсуждает с премьер-министром Риши Сунаком вопросы поставок оружия Украине.

YouTube в конце февраля также заблокировал канал российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева. Примечательно, что заблокированный канал только недавно собрал миллион подписчиков.