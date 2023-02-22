Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

YouTube заблокировал канал Артемия Лебедева

Евгений Белоусов
Общество
YouTube заблокировал канал Артемия Лебедева
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Видеохостинг YouTube заблокировал канал российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева. Об этом стало известно в среду, 22 февраля.

Примечательно, что заблокированный канал Лебедева только недавно собрал миллион подписчиков. YouTube также заблокировал и новый канал дизайнера, который он создал в качестве запасного.

Кроме того, следом за каналом Лебедева видеохостинг заблокировал и канал блогера Дмитрия Иванова*, также известного как Камикадзе Ди*.

Недавно глава «Газпром-Медиа» Александр Жаров заявил, что если видеохостинг YouTube продолжит осознанно нарушать российское законодательство, то ресурс могут заблокировать в стране. По его мнению, российский видеохостинг находится только в начале своего пути, но вполне может вскоре дойти до уровня YouTube.

В январе глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство, как и прежде, выступает против блокировки YouTube. По его мнению, имеет смысл говорить о рыночной конкуренции, а именно о создании российского аналога.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Знаменитости YouTube
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Новые носки не купишь — пойдет в дырявых: надо ли дарить мужчинам подарки на 23 февраля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обещать — и не жениться: почему число женщин, обманутых «жиголо из Тиндера», перевалило за полсотни

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессистемный набор: Евросоюз готовит уже десятый пакет санкций против России

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беседа для галочки просто бесполезна: нужны ли родителям школьников «Разговоры о важном»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О чем говорит старый альбом

Александр Бартош
Александр Бартош

Меняем Бахмут на визит Байдена

Константин Хабенский
Константин Хабенский

Юбилей встречаем премьерами

Все мнения
О проекте