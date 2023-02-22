YouTube заблокировал канал Артемия Лебедева

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Видеохостинг YouTube заблокировал канал российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева. Об этом стало известно в среду, 22 февраля.

Примечательно, что заблокированный канал Лебедева только недавно собрал миллион подписчиков. YouTube также заблокировал и новый канал дизайнера, который он создал в качестве запасного.

Кроме того, следом за каналом Лебедева видеохостинг заблокировал и канал блогера Дмитрия Иванова*, также известного как Камикадзе Ди*.

Недавно глава «Газпром-Медиа» Александр Жаров заявил, что если видеохостинг YouTube продолжит осознанно нарушать российское законодательство, то ресурс могут заблокировать в стране. По его мнению, российский видеохостинг находится только в начале своего пути, но вполне может вскоре дойти до уровня YouTube.

В январе глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство, как и прежде, выступает против блокировки YouTube. По его мнению, имеет смысл говорить о рыночной конкуренции, а именно о создании российского аналога.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.