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Приметы и советы

Жаров допустил блокировку YouTube в России

Евгений Белоусов
Общество
Жаров допустил блокировку YouTube в России
Фото: roscongress / Анна Горбань

Если видеохостинг YouTube продолжит осознанно нарушать российское законодательство, его могут заблокировать в стране. Об этом в среду, 18 января, заявил глава «Газпром-Медиа» Александр Жаров.

— Но Rutube не замена YouTube. YouTube — это всемирный видеопоисковик, они вместе с Google развиваются, у них рекомендательная нейронная сеть, которая создается уже восемь лет, — уточнил он.

По его мнению, российский видеохостинг только в начале своего пути, но вполне может вскоре дойти до уровня YouTube. Однако говорить о его замене пока еще рано, цитирует Жарова РБК.

Осенью 2022 года в Минцифры России сообщили, что в стране не планируется блокировка видеохостинга YouTube.

До этого Совфед сообщил, что компания Google заблокировала аккаунты палаты в видеохостинге YouTube. Как уточняется, на учетных записях правительственного органа и телеканала «Вместе-РФ» было свыше 200 тысяч подписчиков и 20 тысяч роликов.

Предполагая подобный исход, сотрудники верхней палаты парламента заранее стали заниматься развитием площадок на отечественных платформах.

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