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Минцифры: Блокировка YouTube в России не планируется

Лейла Алиева
Общество
Минцифры: Блокировка YouTube в России не планируется
Фото: pixabay.com

В России не планируется блокировка видеохостинга YouTube. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры РФ во вторник, 18 октября.

— 28 сентября Максут Шадаев на встрече с региональными журналистами заявлял: «У нас по-прежнему нет планов закрывать YouTube». Это заявление пока остается самым актуальным, новой информации нет, — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

В этот же день стало известно, что компания Google заблокировала аккаунты палаты в видеохостинге YouTube. Уточняется, что на учетных записях правительственного органа и телеканала «Вместе-РФ» было свыше 200 тысяч подписчиков и 20 тысяч роликов.

Недавно эксперт в области IT, разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер в беседе с «Вечерней Москвой» оценил вероятность разблокировки Instagram*. По его словам, разблокировка соцсети, вероятнее всего, произойдет после снятия санкций. Это связано с политикой компании-разработчика Meta**. Холдинг вел прямую информационную политику против российских граждан, в свою очередь российские социальные сети не были замечены в подобном, пояснил специалист.

* Instagram — соцсеть признана в РФ экстремистской.

** Meta Platforms Inc. — организация признана в РФ экстремистской.

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