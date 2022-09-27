«Статус-кво»: IT-эксперт оценил вероятность разблокировки Instagram

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Социальная сеть Instagram* может быть разблокирована в России, но вряд ли это случится в скором времени. Этим мнением поделился с «Вечерней Москвой» эксперт в области IT, разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер.

— Я думаю, что если такой вариант возможен, то, скорее всего, он очень далекий, — сказал он.

Эксперт предположил, что разблокировка соцсети, вероятнее всего, произойдет после снятия санкций. По его словам, это связано с политикой компании-разработчика Meta**. Холдинг вел прямую информационную политику против российских граждан, в свою очередь российские социальные сети не были замечены в подобном, пояснил специалист.

— Ранее ходили разговоры о возвращении Instagram, но я думаю, что статус-кво для них сохранится. Мы можем ослабить, но вряд ли будем ужесточать условия в этой сфере, — заключил Геллер.

Артем Геллер также рассказал «ВМ», стоит ли ждать ответных действий России после удаления сервисов компании VK из магазина приложений App Store.

* Instagram — соцсеть признана в РФ экстремистской.

** Meta Platforms Inc. — организация признана в РФ экстремистской.