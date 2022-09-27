IT-эксперт Геллер рассказал, как удаление VK из App Store скажется на соцсети

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Российский холдинг VK подтвердил удаление всех своих сервисов из магазина приложений App Store. В Минцифры запросили у Apple данные о причинах принятия такого решения. Ранее удалению также подверглись приложения ряда российских банков. «Вечерняя Москва» выяснила у эксперта в области IT и разработчика сайта Kremlin.ru Артема Геллера, стоит ли ожидать ответных действий от России.

По его мнению, ответа со стороны РФ ожидать не стоит, поскольку приложения блокируются частной корпорацией Apple, а не правительством США.

— Проблема действительно очень большая для всего российского холдинга, поскольку они быстро росли, когда в России многие соцсети стали запрещенными. У VK количество пользователей увеличивалось, теперь у них сложная ситуация. Она настолько сложная, что даже не очень понятно, как они будут из этого выкручиваться, потому что приток новых пользователей в разы снизится, — пояснил Геллер.

Специалист добавил, что подобный запрет может привести к стагнации сервисов и соцсетей VK.

Также Геллер оценил возможность разблокировки социальной сети Instagram*.

— Я думаю, что если такой вариант возможен, то, скорее всего, он очень далекий, — заявил эксперт.

14 марта социальная сеть была официально внесена в реестр запрещенных сайтов на территории России, а Генеральная прокуратура РФ потребовала ограничить доступ к соцсети.

Геллер предположил, что разблокировки можно ожидать, например, после снятия санкций.

— Корпорация Meta** вела прямую, даже законспектированную, информационную политику против российских граждан. VK, как и другие российские сервисы, в подобных вещах не замечены. Ранее ходили разговоры о возвращении Instagram*, но я думаю, что статус-кво для них сохранится. Мы можем ослабить, но вряд ли будем ужесточать условия в этой сфере, — заключил Геллер.

*Instagram — соцсеть признана в РФ экстремистской.

**Meta Platforms Inc. — организация признана в РФ экстремистской.