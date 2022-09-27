В Минцифры запросили у Apple данные о причинах удаления сервисов VK из AppStore

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) направило запрос американской корпорации Apple о причинах удаления приложений холдинга VK с цифровых витрин AppStore.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, Минцифры направило в Купертино соответствующий запрос, обратив особое внимание на социальную значимость и масштаб использования сервисов этого холдинга.

В российском ведомстве также отметили, что за получением официального ответа от американской корпорации последует разработка некоего «плана действий».

Приложение «ВКонтакте» пропало из маркета для устройств на операционной системе iOS в минувший понедельник, 26 сентября. После этого с цифровой витрины исчезли другие приложение холдинга Mail ru: «Почта Mail ru», «Облако Mail ru», «VK Клипы», «VK Музыка» и другие.

При этом отмечается, что в магазине приложений для гаджетов на базе Android Google Play все вышеперечисленные приложения продолжают быть доступными для скачивания.

19 августа сообщалось, что приложение онлайн-кинотеатра Okko удалили из магазина приложений App Store. В пресс-службе сервиса уточнили, что причины блокировки приложения устанавливаются.