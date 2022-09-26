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Приложение «ВКонтакте» пропало из App Store

Евгений Белоусов
Технологии
Приложение «ВКонтакте» пропало из App Store
Фото: depositphotos

Приложение социальной сети «ВКонтакте» пропало из магазина приложений App Store. Об этом стало известно в понедельник, 26 сентября.

Приложение также не находится по поиску в магазине. Кроме того, из App Store пропал музыкальный сервис «VK Музыка». Однако приложения «VK Клипы» и «Мессенджер» продолжают работать.

Отмечается, что в Google Play оно все еще доступно. «ВКонтакте» и Apple пока никак не прокомментировали произошедшее.

19 августа сообщалось, что приложение онлайн-кинотеатра Okko удалили из магазина приложений App Store. В пресс-службе кинотеатра уточнили, что причины блокировки приложения в настоящее время устанавливаются.

В апреле стало известно, что приложение «Сбербанк онлайн» убрали из App Store из-за антироссийских санкций. Теперь россияне не смогут скачать мобильное приложение банка. По данным пресс-службы Сбербанка, все ранее установленные приложения продолжают работать в штатном режиме.

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о создании отечественного магазина мобильных приложений. Соответствующий документ появился в среду, 22 июня, в электронной базе нижней палаты парламента.

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