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Минцифры утвердило обязательный список программ для российского магазина приложений

Лала Манушакян
Общество
Минцифры утвердило обязательный список программ для российского магазина приложений
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ утвердило обязательный перечень программ для единого российского магазина приложений RuStore. Соответствующий приказ был опубликован на портале правовой информации в пятницу, 12 августа.

— Утвердить прилагаемый перечень программ для электронных вычислительных машин, размещаемых в программе для электронных вычислительных машин, которая предназначена для поиска, просмотра и приобретения программ для электронных вычислительных машин, применяемых потребителями с использованием технически сложных товаров, в обязательном порядке, — передается в документе.

Отмечается, что в перечень приложений вошли сервисы «Госуслуги», «Госуслуги Культура», «Госуслуги Авто», а также «Госуслуги. Решаем вместе». Так, приказ вступит в силу уже с 1 сентября 2022 года, говорится в документе.

До этого стало известно, что Минцифры собирается расширить взаимодействие с Генпрокуратурой в рамках системы «Антифишинг» для блокировки мошеннических сайтов. Это необходимо для того, чтобы выносить решение до суда и иметь возможность оперативной блокировки.

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