Минцифры расширит взаимодействие с системой «Антифишинг» для блокировки сайтов мошенников

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Минцифры собирается расширить взаимодействие с Генпрокуратурой в рамках системы «Антифишинг» для блокировки мошеннических сайтов. Об этом в четверг, 11 августа, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

В издании отметили, что это нужно для того, чтобы выносить решения до суда и иметь возможность оперативной блокировки.

В июне 2022 года Минцифры запустило информационную систему «Антифишинг». С помощью нее можно найти ресурсы, которые маскируются под сайты госорганов, компаний, маркетплейсов и соцсетей. Собеседник уточнил изданию, что проблема заключается в том, что с момента обнаружения до блокировки по итогу решения суда может пройти до нескольких месяцев, а ресурс все еще будет представлять угрозу.

Министерство проводит совместную работу с Генпрокуратурой по блокировке ресурсов, а также разрабатывает изменения в нормативных правовых актах для использования ИС «Антифишинг» с возможностью оперативной блокировки мошеннических ресурсов, передает «Коммерсант».

10 августа Центральному банку РФ предложили начать блокировку переводов россиян, сумма которых превышает 10 тысяч рублей. Подобное решение выдвинули в ходе заседании Экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при регуляторе.