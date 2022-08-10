Центробанку предложили блокировать переводы россиян суммой более 10 тысяч рублей

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Центральному банку России предложили начать блокировку переводов россиян, сумма которых превышает 10 тысяч рублей. Подобное решение выдвинули в ходе заседании Экспертного совета (ЭС) по защите прав потребителей финуслуг при регуляторе в среду, 10 августа.

Отмечается, что одной из тем заседания стал вопрос защиты граждан, пострадавших от действий мошенников. В рамках вопроса специалисты предложили блокировку переводов, чья сумма превышает 10 тысяч рублей. Уточняется, что для разблокировки клиенту предстоит пройти дополнительную идентификацию пользователя или ввести фиксированный для перевода ПИН-код.

Кроме того, в ходе заседания была предложена инициатива введения возможности оформлять заявление в полицию о мошенничестве при посредничестве кол-центров банков. Уточняется, что при подаче документов сотрудники регулятора будут предоставлять сведения об оспариваемой операции, а также являться стороной разбирательства, передает «Известия».

2 августа заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил, что в период летних отпусков начали активную деятельность телефонные мошенники. Они придумали новый вид обмана, который невозможно заранее определить.