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Возможна ли разблокировка Instagram в России в ближайшее время

Анастасия Харламова

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Технологии
Возможна ли разблокировка Instagram в России в ближайшее время
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В России разблокируют Instagram*, если социальная сеть изменит свою политику и принесет официальные извинения российским гражданам. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в пятницу, 12 августа. Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал «Вечерней Москве», пойдет ли на такой шаг популярная соцсеть.

По его словам, компания Meta** не будет менять своей позиции в отношении россиян в ближайшее время. Соцсеть не сможет соблюдать необходимые правила, чтобы ее разблокировали в России.

— Я не думаю, что сейчас пришло время и ситуация изменится. Извинений от социальной сети точно не последует. Более того, в текущей геополитической ситуации никто не может дать гарантий, что компания Meta** изменит свою политику и запретит призывы к насилию в отношении российских граждан, — подчеркнул эксперт.

Собеседник «ВМ» считает, что Instagram* будет заблокирован в России как минимум до окончания специальной военной операции на Украине:

— До окончания специальной военной операции России на Украине Instagram* точно будет заблокирован в России. А дальше все будет зависеть от ситуации, которая будет складываться в дальнейшем в нашей стране и в мире.

Компания Meta** 11 марта разрешила призывы к насилию в соцсетях Facebook*** и Instagram* в отношении российских военных, участвующих в спецоперации на территории Украины.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Вечерней Москвой» сказал, что вероятность блокировки или ухода из России WhatsApp крайне невысока. При этом даже в случае введения ограничений он все равно будет доступен пользователям.

*Instagram — соцсеть признана в РФ экстремистской.

**Meta Platforms Inc. — организация признана в РФ экстремистской.

***Facebook — соцсеть признана в РФ экстремистской.

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