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«Обходной маневр»: почему у российских операторов возникли проблемы с американской версией iPhone 14

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Технологии
«Обходной маневр»: почему у российских операторов возникли проблемы с американской версией iPhone 14
Фото: depositphotos

iPhone 14 с американского рынка, попавшие в Россию в начале поставок, имели проблемы в части совместимости с российскими операторами сотовой связи. Однако сейчас операторы разобрались с этой проблемой. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

— Первые iPhone 14 с американского рынка с eSIM работали только с Tele2, они не работали с «МегаФоном» и «Билайном». Были определенные проблемы, которые вчера вечером операторы решили. Сегодня все активируется, — пояснил Муртазин.

По словам специалиста, проблема была связана с неправильно работающими профилями eSIM. Аппараты не тестировались под Россию компанией Apple, поэтому операторам пришлось сделать «обходной маневр», чтобы все заработало.

Маловероятно, что в будущем эта проблема повторится: блокировать аппараты в России Apple пока не собирается, уточнил собеседник «ВМ».

Муртазин отметил, что американские iPhone 14 без слота для физической SIM-карты будут представлены в России, однако пока непонятно, удастся ли их достать в достаточном количестве. При этом именно американские версии iPhone 14 самые дешевые, подчеркнул он.

— Для родного американского рынка цена минимальная, поэтому первоначальная цена самая низкая: думаю, в среднем на 10 тысяч дешевле, чем стоят европейские iPhone. Сейчас есть цены только на контрабандные смартфоны. В этом случае версия Pro стоит 135–140 тысяч рублей. Думаю, на сером рынке будет стоить 95 тысяч, при параллельном импорте — 110–120 тысяч рублей, — предположил аналитик.

Муртазин резюмировал: опасности для пользователей нет, кроме того, что отсутствует гарантия. Также в версиях Pro и Pro Max многие замечают брак в камерах, который в России исправить практически нельзя. Возможно, первые партии были повреждены при транспортировке, и в будущем проблема исчезнет, заключил специалист.

20 сентября в СМИ появилась информация, что версии iPhone 14, ввезенные в Россию из США, не работают в сетях отечественных операторов связи. Сообщалось, что неполадки будут устранены в течение нескольких дней.

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