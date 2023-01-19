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«Позиция не поменялась»: глава Минцифры выступил против блокировки YouTube

Лейла Алиева
Общество
«Позиция не поменялась»: глава Минцифры выступил против блокировки YouTube
Фото: Pixabay

Минцифры, как и прежде, выступает против блокировки видеохостинга YouTube. Об этом в четверг, 19 января, заявил глава министерства Максут Шадаев.

— Позиция Минцифры по этой части не поменялась, — отметил он.

По словам Шадаева, имеет смысл говорить о рыночной конкуренции, а именно о создании российского аналога, передает РИА Новости.

Накануне глава «Газпром-Медиа» Александр Жаров заявил, что если видеохостинг YouTube продолжит осознанно нарушать российское законодательство, то ресурс могут заблокировать в стране. По его мнению, российский видеохостинг находится только в начале своего пути, но вполне может вскоре дойти до уровня YouTube.

В октябре прошлого года Совфед сообщил, что компания Google заблокировала аккаунты палаты в видеохостинге YouTube. Как уточняется, в учетных записях правительственного органа и телеканала «Вместе-РФ» было свыше 200 тысяч подписчиков и 20 тысяч роликов.

Предполагая подобный исход, сотрудники верхней палаты парламента заранее стали заниматься развитием площадок на отечественных платформах.

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