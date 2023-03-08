Многоуровневый наземный паркинг в Западном Дегунине выставили на торги

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Москва, Пяловская улица Карта всех событий

Столица выставила на торги здание наземного паркинга вместе с земельным участком площадью 40 соток в районе Западное Дегунино. Об этом в среду, 8 марта, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— Город предоставляет инвесторам и предпринимателям различные возможности для развития бизнеса и реализации коммерческих проектов. Сейчас на торги выставлен шестиуровневый наземный паркинг площадью более 13 тысяч квадратных метров на Пяловской улице, — рассказал он.

Здание можно будет использовать по прямому назначению или открыть в нем автомастерскую, шиномонтаж, мойку, а также магазины сопутствующей торговли. На парковке смогут разместиться до 457 автомобилей.

Отправить заявку на участие в торгах можно до 13 марта, аукцион пройдет 22 марта, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще 144 машино-места выставили на торги в районе Выхино-Жулебино. Они располагаются на трех многоуровневых наземных стоянках. Торги пройдут с 3 по 17 марта на электронной площадке «Росэлторг».