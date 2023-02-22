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Москва выставила на торги 144 парковочных места в районе Выхино-Жулебино

Араз Салехов
Город
Москва выставила на торги 144 парковочных места в районе Выхино-Жулебино
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Москва, Привольная улица Карта всех событий

Столичные власти выставили на торги 144 машино-места на трех многоуровневых наземных стоянках в районе Выхино-Жулебино. Об этом в среду, 22 февраля, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— Сейчас в районе Выхино-Жулебино на торги выставлено 144 парковочных места на трех наземных паркингах. Площадь предлагаемых объектов варьируется от 12,4 до 19,1 квадратного метра, — сказал он.

Стоянки расположены по адресу Привольная улица. Торги пройдут с 3 по 17 марта на электронной площадке «Росэлторг». Прием заявок завершится в период с 1 по 15 марта, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

13 февраля Щербаков сообщил, что столица выставила на продажу 177 парковочных мест на многоуровневых наземных и подземных стоянках, расположенных на юго-западе города. Больше всего объектов расположено в Северном и Южном Бутове — 129, другие машино-места находятся в Северном Бутове, а также в районах Академический и Ломоносовский.

Еще три помещения свободного назначения общей площадью 3,9 тысячи квадратных метров выставили на аукцион в трех округах столицы. Заявочные кампании по объектам завершатся 21 и 22 февраля, а торги пройдут на электронной площадке «Росэлторг» 2 и 3 марта.

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