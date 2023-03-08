Врач Дианова объяснила, в каких случаях цельнозерновой хлеб опасен для здоровья

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Цельнозерновой хлеб полезен практически для всех. Однако при определенных заболеваниях употребление в пищу этого продукта может нанести вред, поэтому стоит выбрать другой вид хлеба. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала врач — диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

По ее словам, лучше отдать предпочтение хлебу на натуральной закваске.

— Есть два фактора, определяющих полезность хлеба: состав муки и наличие дрожжей либо натуральной закваски. Пищевые дрожжи считаются относительно безопасными. Но сейчас есть тенденции, которые говорят о том, что бездрожжевой хлеб на натуральной закваске намного лучше, — рассказала специалист.

Для большинства людей будет полезен цельнозерновой хлеб, отметила собеседница «ВМ». В таком изделии есть немного обычной пшеничной муки, но при этом в нем всегда присутствует что-то еще, например, овсяная мука. Хлеб с ней полезен для тех, у кого диагностированы заболевания печени, подчеркнула медик.

Однако в некоторых случаях даже такой хлеб вреден, уточнила врач.

— Чем больше в хлебе семян и орехов, тем выше его калорийность и сытность. Увлекаться таким хлебом, если человек ведет сидячий образ жизни, нельзя, — заметила Дианова.

Иногда вместо цельнозернового хлеба лучше выбрать белый пшеничный хлеб, который обычно считается менее полезным, отметила диетолог. Например, при серьезном обострении панкреатита этот вид хлеба — единственный, который можно употреблять. Это связано с тем, что он не наносит вреда поджелудочной железе, пояснила собеседница «ВМ».

Аналогичная ситуация возникает при дивертикулярной болезни кишечника, заметила Дианова.

— При этом заболевании полезный цельнозерновой хлеб с семечками лучше не употреблять. Иначе у таких людей может наступить непроходимость кишки вплоть до попадания на операционный стол. Таким людям белый пшеничный хлеб (например, армянский лаваш) абсолютно показан, — заключила специалист.