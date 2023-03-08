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Почти 22 тысячи человек посетили павильон «Макет Москвы» в феврале

Лейла Алиева
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Почти 22 тысячи человек посетили павильон «Макет Москвы» в феврале
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Москва, проспект Мира, 119с75 Карта всех событий

В феврале павильон «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ посетили рекордное количество человек. Об этом в среду, 8 марта, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— Люди приходили семьями, большими компаниями, были туристы из Вьетнама, Эквадора, Белоруссии, Республики Конго, Мексики, Италии, Сеула и Китая. Основную часть гостей составили школьные группы, поскольку каникулы пришлись именно на последний зимний месяц, — рассказал он.

За февральские праздники павильон посетили 8192 человека, а в прошлом году в этот период «Макет Москвы» посмотрел 10 751 человек, передает официальный сайт мэра Москвы.

В этом году на ВДНХ откроются различные экспозиции и пешеходные маршруты, запланированы сезонные мероприятия — в Зеленом театре в теплое время года будут выступать артисты. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, в историческом павильоне «Центральный» начнет работу выставка Третьяковской галереи, где представлено свыше 40 классических и современных работ: скульптуры, картины, мозаика и другое.

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