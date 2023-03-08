Польша планирует вернуть необоснованно выплаченные украинским беженцам 500 тысяч долларов

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Польская служба социального обеспечения планирует вернуть необоснованно выплаченные украинским беженцам пособия на сумму около 500 тысяч долларов. Об этом в среду, 8 марта, сообщило польское издание Rzeczpospolita.

По данным издания, речь идет о беженцах, покинувших Польшу сразу после получения пособий. Сумма ущерба составила два миллиона злотых.

— Соцслужба последовательно выдает очередные решения о необоснованно полученном пособии и обязует получателей их вернуть, — рассказал пресс-секретарь службы Павел Жебровский.

Согласно польскому законодательству, беженцы, покидающие страну более чем на 30 дней, теряют право на получение и использование выплат. Службой зафиксированы случаи приезда украинцев в Польшу исключительно ради получения пособия от государства, отмечает издание.

14 февраля обозреватель издания Myśl Polska Пшемыслав Пяста заявил, что бандеровцам, приехавшим в Польшу в качестве беженцев, не рады в республике. По его словам, им следует вернуться в свою страну. Проблема неонацистских взглядов со стороны приезжих украинцев будет только нарастать.