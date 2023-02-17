«Вам здесь не рады»: в Польше обратились к бандеровцам, приехавшим с Украины

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Бандеровцам, приехавшим в Польшу в качестве беженцев, не рады в республике, им следует вернуться в свою страну. Об этом заявил обозреватель издания Myśl Polska Пшемыслав Пяста.

— Среди миллионов украинцев мы впускаем тысячи агрессивно настроенных националистов с бандеровскими взглядами, зачастую откровенно неонацистскими. Это люди, которые ненавидят Польшу и все польское, — написал он в статье.

Журналист отметил, что украинские бандеровцы восхваляют ОУН-УПА*, члены которой ответственны за «убийства сотен тысяч людей, чьи кости и по сей день лежат в безымянных могилах».

Также Пяста считает, что проблема неонацистских взглядов со стороны приезжих украинцев будет только нарастать и в Польше не место тем, «кто боготворит убийц наших братьев».

— Если вы так восхищаетесь своим «батькой Бандерой» и хотите идти по стопам «героев из УПА», то у меня есть для вас совет. Возвращайтесь домой. Вам здесь не рады, — обратился обозреватель к бандеровцам в материале.

В польском городе Ченстохова развесили антиукраинские рекламные билборды. Об этом сообщило издание naTemat со ссылкой на политического активиста Лешека Сыкульского.

* Запрещенная в России экстремистская организация