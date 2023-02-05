В Польше развесили антиукраинские билборды

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В польском городе Ченстохова развесили антиукраинские рекламные билборды. Об этом сообщило издание naTemat со ссылкой на политического активиста Лешека Сыкульского.

На больших плакатах изображен человек в военных штанах на фоне украинского и российского флагов. Та нога, что находится на стороне Украины, изображена в виде протеза. Надпись на билбордах гласит, что Польша не должна иметь к этому конфликту никакого отношения.

Активист рассказал, что такие плакаты собираются разместить на всей территории страны.

Бизнесмен из польского города Люблина получил штраф за «оскорбление украинцев» по национальному признаку, несмотря на помощь в размещении 40 беженцев с Украины. Ежи Анджеевский управляет базой отдыха, где находятся гостиничные номера. По его словам, будучи «врагом Бандеры и Гитлера», он публиковал посты в социальных сетях об этом. Вскоре им заинтересовалась организация, которая отслеживает «расистское и ксенофобское поведение», она заявила на бизнесмена в полицию, после этого у него прошел обыск. Ему предъявили обвинение в «нападении на почве ксенофобии, расизма или религиозной нетерпимости»