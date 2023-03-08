Собянин рассказал о развитии индустриального парка «Руднево» ОЭЗ «Технополис «Москва»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Используемые при строительстве индустриального парка «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» технологии являются лучшими в мире. Об этом в среду, 8 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города подчеркнул, что элементы зданий, среди которых присутствуют лифтовые шахты и блоки инженерных коммуникаций, производятся на российских заводах. В дальнейшем их собирают на стройплощадках как конструктов, что существенно сокращает время постройки.

— Недавно достроили здесь здание конструкторского бюро с опытно-производственным цехом, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

7 марта Собянин сообщил о строительстве в районе Савелки в Зеленограде двух промышленных комплексов. Данными проектами будет заниматься частный инвестор, являющийся участником городской программы по стимулированию создания мест приложения труда.

Также мэр Москвы заявил, что промышленные кластеры и технопарки могут сыграть большую роль в поддержке инновационных технологий. По словам Собянина, правительство столицы вот уже 10 лет поддерживает совершенствование отраслевой инфраструктуры города.