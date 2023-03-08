Сотрудники «Московского паркинга» поздравили женщин с 8 Марта

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Сотрудники специальных стоянок и контролеры «Московского паркинга» подготовили москвичкам сюрприз в честь Международного женского дня. Об этом в среду, 8 марта, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В рамках праздника работники паркинга дарили женщинам и девушкам букеты цветов. Подарки получили не только взрослые, но и дети, пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Мэр Москвы Сергей Собянин также поздравил представительниц прекрасного пола с Международным женским днем. Он выразил благодарность женщинам за их заботу, уют в доме, порядок в делах и за полноту жизни.

Также глава города рассказал, что в столице предусмотрен ряд мер поддержки для женщин, которые хотят открыть бизнес и реализовать свою мечту. Так, центр занятости «Моя карьера» поможет дамам оформить статус самозанятости и подготовит их к работе в сфере предпринимательства.

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала «Вечерней Москве», какие букеты востребованы 8 Марта.