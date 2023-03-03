Дешево и красиво: флорист рассказала, какие букеты будут в тренде на 8 Марта

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Самыми популярными подарками на 8 Марта традиционно считаются сладости, косметические средства и, конечно, цветы. Цены на них могут быть разными — от 100 рублей и практически до бесконечности. «Вечерняя Москва» узнала у президента Ассоциации российских флористов Валентины Сафроновой, как выбрать достойный букет и при этом не разориться.

По словам профессионального флориста, стоит учитывать, что за последний год цены на цветы, особенно на импортные, выросли на 15–20 процентов.

— Из-за логистических сложностей некоторые сорта импортных весенних цветов значительно прибавили в цене. К примеру, один зарубежный тюльпан стоит не менее 100 рублей, — сказала эксперт.

Отечественный сорт, по словам собеседницы «ВМ», дешевле импортного на 30 рублей.

В то же время, по словам Сафроновой, дефицита товаров у российских флористов не наблюдается.

— Можно с уверенностью сказать, что у нас представлен весь ассортимент самых востребованных весенних цветов. Это гиацинты, нарциссы и тюльпаны, — уточнила флорист.

По словам специалиста, чтобы сделать достойный подарок даме, но при этом не разориться, достаточно приобрести всего один цветок, который можно красиво оформить.

— Нынешние тренды изменились. Сегодня необязательно дарить огромные букеты в человеческий рост. Достаточно одного красивого цветка. Например, полноценный букет в период праздников обойдется не менее чем в 3500 рублей. А одна красивая роза в колбе — около 1500 рублей. Выгода очевидна. Тем более что это выглядит красиво и достойно. Хочется отметить, что наши флористы в создании таких минималистичных композиций преуспели, — продолжила эксперт.

Альтернативой цветам могут быть корзинки с фруктами или сладостями, сказала Сафронова.

— Сладкие боксы, наполненные абсолютно разными угощениями, — это то, что оценит ваш близкий человек. Средняя стоимость такого подарка колеблется в пределах 650–1000 рублей, что довольно бюджетно по нынешним временам, — заметила собеседница «ВМ».

В заключение эксперт добавила, что можно сэкономить, если собрать такую подарочную коробку собственноручно.