Прокуратура ФРГ обыскала подозреваемое в причастности к взрывам на «Северных потоках» судно

Фото: shutterstock

Генеральная прокуратура Германии проводила обыски на судне, подозреваемом в причастности к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом в среду, 8 марта, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

Никаких деталей следственных мероприятий приведено не было. Принадлежность судна и итоги обысков не раскрываются.

— Анализ изъятых улик и предметов продолжается. Личности преступников и их мотивы являются предметом расследований. В особенности нельзя выступить с опирающимися на неопровержимые доказательства заявлениями относительно возможной государственной причастности, — ответили в генпрокуратуре Германии в ответ на запрос агентства.

Накануне газета The New York Times опубликовала материал, в котором сообщается о новых разведданных по вопросу подрывов трубопроводов. По данным издания, диверсии на «Северных потоках» могла осуществить проукраинская группировка. При этом она якобы действовала без ведома президента Украины Владимира Зеленского и центрального военно-политического руководства страны.

Позже британская газета Times сообщила, что разведка западных стран знает имя предполагаемого спонсора диверсии на «Северных потоках». Спустя неделю после теракта специалисты сообщили скандинавской делегации в Брюсселе, что к инциденту причастна Украина.